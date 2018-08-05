Похороны погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева состоятся 7 августа в Москве

СЕГОДНЯ 21:14 2018-08-05T21:14:34+03:00

А отпевание пройдет в храме Космы и Дамиана, расположенном в Столешниковом переулке

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 5 августа, стали известны дата и место похорон убитого в Центральноафриканской республике (ЦАР) режиссера Александра Расторгуева. По словам коллеги погибшего Павла Костомарова, Расторгуева похоронят во вторник, 7 августа, на Троекуровском кладбище в Москве.

«Воля родственников Саши Расторгуева. Саша упокоится в Москве во вторник 7 августа», - написал Костомаров на своей странице в Facebook.

Также документалист подчеркнул, что отпевание пройдет в храме Космы и Дамиана, расположенном в Столешниковом переулке. Начало траурной церемонии запланировано на 13:00 мск. А прощание состоится в 16:30 мск в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 30 июля неизвестные убили в ЦАР трех российских журналистов - Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. А в ночь на воскресенье, 5 августа, тела россиян были доставлены на родину и направлены на судебно-медицинскую экспертизу.