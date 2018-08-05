2018-08-05T22:48:18+03:00
Москва

Синоптики предупредили москвичей о «температурной пиле» на следующей неделе

По некоторым данным, с 6 по 12 августа в столице ожидаются резкие перепады температуры
Дарья ИВАШКИНА
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Синоптики предупредили москвичей о «температурной пиле» на следующей неделеСиноптики предупредили москвичей о «температурной пиле» на следующей неделеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Синоптики рассказали о погоде, которая ждет москвичей на следующей неделе. Так, по данным погодного центра «Фобос», жителям столицы стоит быть готовыми к очередной «температурной пиле», то есть к резким перепадам температуры.

Так, в понедельник, 6 августа, воздух в Москве прогреется до +26…+28 градусов. А в ночь на вторник столбики термометров опустятся до +14…+16 градусов, при этом днем будет не выше +22…+24.

А ночь на среду, 8 августа, по утверждению метеорологов, будет самой прохладной в ближайшую семидневку - температура составит всего +11…+13 градусов. Между тем днем воздух может прогреться до +23…+25.

Похожая погодная ситуация будет и в четверг, и в пятницу. Однако в эти дни, как заявили в «Фобосе», температура начнет расти. Так, к выходным в столице вновь ожидается 30-градусная жара.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Гидрометцентре России также дали прогноз погоды в Москве на 5 - 10 августа. Там подчеркнули, что всего на пару дней температура опустится до +25, затем же в мегаполис вернется 30-градусный зной.

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