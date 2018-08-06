2018-08-06T12:20:55+03:00
Наука

Ученые назвали пять самых отвратительных запахов в мире

Среди источников «ароматов» - цветы, еда и животные
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы самые неприятные запахи в миреНазваны самые неприятные запахи в миреФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Ученые назвали пять самых неприятных в мире запахов, составив подборку на основе ранее проведенных исследований. Оказалось, что самый отвратительный для человеческого восприятия запах источает сероводород.

Второе место занимает тропический фрукт дуриан. «аромат» этого плода составляют сразу несколько разных запахов: от тухлых яиц до карамели. Это происходит от того, что во фрукте присутствует 44 активных и несовместимых ароматических соединения.

Тройку лидеров противных запахов замыкает «аромат» цветка «Раффлезия Арнольда». Это растение пахнет одновременно трупным разложением и рыбой. Таким способом цветок привлекает насекомых, которые опыляют его, передает телеканал «360».

На четвертом месте рейтинга оказался самый плохо пахнущий сыр - Вье Булонь. Его изготавливают из непастеризованного молока. А созревает этот продукт от семи до девяти недель.

Завершает топ-5 запах малого муравьеда, который, по оценкам специалистов, пахнет несколько раз хуже скунса, именно это и помогает зверьку спасаться от хищников, передает сайт телеканала «Звезда».

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