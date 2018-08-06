Хакер получил секретные данные об истребителе F-35 через Tinder
Неизвестный хакер взломал аккаунт служащей ВВС Великобритании в популярном приложении для знакомств в Tinder, чтобы получит доступ к секретной информации об истребителе F-35 Lightning II.
Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на коммюнике британских ВВС.
По данным издания, хакер использовал аккаунт женщины, чтобы знакомиться с ее сослуживцами и выуживать у них данные о новейшем истребителе, партия которых поступила в Великобританию в начале августа.
Жертва взлома оперативно предупредила начальство о происшествии, поэтому крупной утечки данных удалось избежать. Тем не менее, небольшая часть секретной информации все-таки попала к хакерам, признали в британских ВВС.
«К счастью, к хакеру попала небольшая доля информации, и военнослужащая, чей аккаунт был взломан, без промедления сообщила об этом, что позволило предпринять надлежащие шаги и начать расследование», - говорится в коммюнике.
Официальной информации о том, кто мог стоять за попыткой шпионажа, на данный момент нет. Daily Mail предполагает, что ответственность может лежать на хакерах из России или Китая, для которых информация о новом истребителе представляет наибольший интерес.