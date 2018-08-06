Хакер получил секретные данные об истребителе F-35 через Tinder

СЕГОДНЯ 12:34 2018-08-06T12:35:01+03:00

Популярное приложение для знакомств позволило выведать часть информации о самолете через служащих британских ВВС

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Неизвестный хакер взломал аккаунт служащей ВВС Великобритании в популярном приложении для знакомств в Tinder, чтобы получит доступ к секретной информации об истребителе F-35 Lightning II.

Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на коммюнике британских ВВС.

По данным издания, хакер использовал аккаунт женщины, чтобы знакомиться с ее сослуживцами и выуживать у них данные о новейшем истребителе, партия которых поступила в Великобританию в начале августа.

Жертва взлома оперативно предупредила начальство о происшествии, поэтому крупной утечки данных удалось избежать. Тем не менее, небольшая часть секретной информации все-таки попала к хакерам, признали в британских ВВС.

«К счастью, к хакеру попала небольшая доля информации, и военнослужащая, чей аккаунт был взломан, без промедления сообщила об этом, что позволило предпринять надлежащие шаги и начать расследование», - говорится в коммюнике.

Официальной информации о том, кто мог стоять за попыткой шпионажа, на данный момент нет. Daily Mail предполагает, что ответственность может лежать на хакерах из России или Китая, для которых информация о новом истребителе представляет наибольший интерес.