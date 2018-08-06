СЕГОДНЯ 13:13 2018-08-06T13:14:10+03:00

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина на фестиваль в Крыму

Киев традиционно заявил о грубом нарушении государственного суверенитета и территориальной целостности

Изменить размер текста: A A

Киев выразил протест в связи визитом президента РФ Владимира Путина в Крым. Соответствующее сообщение появилось на сайте украинского Министерства иностранных дел.

«Украина считает упомянутый визит, как и другие так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», - говорится в коммюнике.

Ранее, 4 августа, Путин прибыл в Крым, где посетил открытие оперного фестиваля под открытым небом «Опера в Херсонесе».

Напомним, на фоне государственного переворота в Киеве в 2014 году в Крыму состоялся всенародный референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины и присоединение к России.

Несмотря на убедительные результаты плебисцита, Киев отказывается признавать Крым частью РФ и продолжает рассматривать полуостров как свою «временно оккупированную» территорию.