Mail.ru Group предложила амнистировать осужденных за лайки и репосты в соцсетях

СЕГОДНЯ 13:39 2018-08-06T13:39:59+03:00

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Компания Mail.Group призвала амнистировать пользователей соцсетей, привлеченных к уголовной ответственности за репосты и лайки, и декриминализировать подобные случаи в будущем.

Соответствующее предложение содержится в пресс-релизе компании, посвященном правоприменительной практике в отношении пользователей социальных сетей.

В Mail.Group подчеркнули, что миллионы россиян ежедневно пользуются социальными сетями, где обсуждают новости, делятся мыслями с друзьями, выкладывают фото и видео, отмечают понравившиеся материалы.

«Возможность обмениваться информацией - самая большая ценность социальных сетей. Мы видим, как во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой», - считают в компании.

Mail.Group — крупный российский холдинг, владеющий популярынми социальными сетями «Вконтакте» и «Одноклассники», мессенджерами ICQ, Агент Mail.Ru и Tam Tam и другими интернет-сервисами.