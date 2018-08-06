СЕГОДНЯ 14:18 2018-08-06T14:18:19+03:00

ЕС с 7 августа блокирует действие санкций США против Ирана на своей территории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева, выступая в понедельник на брифинге в Брюсселе, заявила, что уже со вторника, 7 августа, Евросоюз активирует блокирующий регламент, который защитит европейские компании от санкций США против Ирана.

«Завтра утром вступит в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит европейские компании, ведущие бизнес с Тегераном, от действия американских экстерриториальных санкций», - приводит слова пресс-секретаря ЕК ТАСС.

При этом Андреева подчеркнула, что вступающий в силу документ позволит всем организациям Евросоюза «компенсировать ущерб от выполнения санкций, от лиц, по вине которых это произошло».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в мае Еврокомиссия запустила план защитных мер от американских ограничений, введенных в отношении Ирана. Таким образом Европа отреагировала на выход Вашингтона из иранской ядерной сделки и возможное введение Соединенными Штатами новых ограничительных мер.