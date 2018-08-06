Прощание с убитыми в Африке российскими журналистами Радченко и Расторгуевым состоится 7 августа

СЕГОДНЯ 14:37 2018-08-06T14:40:50+03:00

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Прощание с убитыми в Африке российскими журналистами Кириллом Радченко и Александром Расторгуевым состоится в ближайший вторник, 7 августа, в Москве.

Так, с Радченко простятся в морге, расположенном по адресу: Тарный проезд, 3. Начало траурной церемонии запланировано на 11:00 мск. Между тем точная дата похорон пока неизвестна. При этом в близком окружении оператора не исключают, что он будет кремирован.

А прощание с Расторгуевым состоится в 16:30 в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Причем на этом же кладбище режиссер в тот же день и будет похоронен.

Что касается Орхана Джемаля, то его близкие также делают все возможное, чтобы похоронить журналиста во вторник. Как отметил друг убитого журналиста Максим Шевченко, если все необходимые документы будут готовы, то Дженаза (мусульманская погребальная молитва) пройдет 7 августа в Московской соборной мечети, а похороны в тот же день - в мусульманском секторе Хованского кладбища, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 30 июля неизвестные убили в Центральноафриканской республике (ЦАР) трех российских журналистов - Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. А в ночь на воскресенье, 5 августа, тела россиян были доставлены на родину и направлены на судебно-медицинскую экспертизу.