2018-08-06T15:21:05+03:00
Общество

Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» вышел на свободу после года в СИЗО

Владимир Аникеев стал первым в стране заключенным, которому в соответствии с новыми правилами засчитали один день, проведенный в изоляторе, за полтора в колонии
Денис СУХОВ
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Владимир Аникеев. Фото: Артем Коротаев/ТАССВладимир Аникеев. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» вышел на свободу после года, проведенного в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил его адвокат Руслан Коблев.

«Аникеев стал первым в России заключенным, к которому применили новый закон о зачете одного дня в СИЗО за полтора в колонии. После пересчета было установлено, что он отбыл срок наказания, после чего был отпущен на свободу», - цитирует Коблева ТАСС.

По словам юриста, его подзащитный не намерен покидать Россию и в дальнейшем рассчитывает работать по своей специальности в сфере кибербезопасности.

Хакеры «Шалтай-Болтая» вскрывали почту высокопоставленных чиновников и официальных лиц, после чего публиковали отрывки у себя в блоге и предлагали желающим приобрести остальную часть за криповалюту. Всего их обвинилив шести эпизодах неправомерного доступа к компьютерной информации.

Среди жертв хакеров оказались премьер-министр Дмитрий Медведев, его пресс-секретарь Наталья Тимакова, вице-премьер Аркадий Дворкович, замначальника управления внутренней политики президента Тимур Прокопенко, гендиректор News Media Арам Габрелянов.

Например, содержимое переписки Натальи Тимаковой хакеры оценили примерно $35 тыс. За эти деньги покупатель получал около 500 писем пресс-секретаря премьера, в которых содержалась рабочая и неформальная информация.

Задержания членов «Шалтай-Болтая» начались в октябре 2016 года. Лидер группы получил два года колонии, его дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины и дачу показаний.

Другие участники группы получили по три года колонии после частичного признания вины. Суд проходил в закрытом режиме, так как материалы дела одержали сведения, являющиеся гостайной.

Напомним, 4 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым день содержания в СИЗО засчитывается как один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, при отбывании наказания в колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня, а при отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня.

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