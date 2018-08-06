В районе аэропорта Болоньи прогремел крупный взрыв

СЕГОДНЯ 15:47 2018-08-06T16:00:00+03:00

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В непосредственной близости от аэропорта города Болонья на севере Италии прогремел мощный взрыв. Очевидцами стали сотни людей, некоторые из них публикуют фото и видеозаписи происшествия в социальных сетях.

Фото: twitter.com/GenFarina

По данным местной полиции, причиной взрыва стал несчастный случай на дороге: на трассе столкнулись два грузовика, один из которых перевозил легковоспламеняющиеся вещества. Авария произошла недалеко от аэропорта Гульельмо Маркони, который располагается в шести километрах от центра Болоньи.

Мощный взрыв недалеко от аэропорта Болоньи. Esplosione ora a #Bologna https://t.co/brNqxyJKHp

Фото: twitter.com/joshdcaplan

На фотографиях и видео с места событий видно, как в небо поднимается громадный столб дыма и огня. Информация о погибших или пострадавших в результате взрыва не поступала. Взрыв парализовал движение по трассе в обе стороны. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, для тушения возникшего пожара задействован вертолет.