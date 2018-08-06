В районе аэропорта Болоньи прогремел крупный взрыв
В непосредственной близости от аэропорта города Болонья на севере Италии прогремел мощный взрыв. Очевидцами стали сотни людей, некоторые из них публикуют фото и видеозаписи происшествия в социальных сетях.
Фото: twitter.com/GenFarina
По данным местной полиции, причиной взрыва стал несчастный случай на дороге: на трассе столкнулись два грузовика, один из которых перевозил легковоспламеняющиеся вещества. Авария произошла недалеко от аэропорта Гульельмо Маркони, который располагается в шести километрах от центра Болоньи.
Мощный взрыв недалеко от аэропорта Болоньи. Esplosione ora a #Bologna https://t.co/brNqxyJKHp
Фото: twitter.com/joshdcaplan
На фотографиях и видео с места событий видно, как в небо поднимается громадный столб дыма и огня. Информация о погибших или пострадавших в результате взрыва не поступала. Взрыв парализовал движение по трассе в обе стороны. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, для тушения возникшего пожара задействован вертолет.
В районе аэропорта Болоньи прогремел крупный взрыв.Пользователи сети публикуют видеозаписи происшествия