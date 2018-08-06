Турист из Чехии погиб после нападения акулы в Красном море

СЕГОДНЯ 17:27 2018-08-06T17:27:03+03:00

Мужчина занимался дайвингом, когда на него напала хищница

Изменить размер текста: A A

В Красном море, где так любят отдыхать дайверы, акула напала на туриста из Чехии. Мужчина любовался коралловым рифом и не заметил хищницу. Спустя несколько дней его останки обнаружили на пляже Марса -Алама.

Власти Египта подтвердили, что в водах одного из курортных мест произошло чрезвычайное проишествие. 41-летний мужчина из Чехии отдыхал вместе с супругой и ребенком. Очевидно, турист заплыл за пределы барьерного рифа, туда, где иногда встречаются акулы.

Председатель городского совета Атеф Агди уверен, что купание на местных пляжах безопасно, главное не нарушать водные границы. Заплывающие за барьер кораллового рифа дайверы рискуют подвергнуться нападению акул.

Сейчас в министерстве здравоохранения Египта решается вопрос передачи тела чешской стороне.

В МИД Чехии обещают подготовить рекомендации для своих туристов, которые отправляются отдыхать в Египет, пишет сайт argumenti.ru.