2018-08-07T01:23:38+03:00
Экономика

«Большая тройка» операторов отменит плату за входящие звонки в роуминге по России

В компаниях пообещали ввести изменения в тарифы по внутрисетевому роумигу в ближайшие недели
Юлия ДИВЕЕВА
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Абоненты операторов из"большой тройки" не будут платить за входящие звонки в поездках по РоссииАбоненты операторов из"большой тройки" не будут платить за входящие звонки в поездках по РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские сотовые операторы «большой тройки» намерены в ближайшие несколько недель отменить плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. Об этом сообщили пресс-службы компаний «Вымпелком» (Билайн), «Мегафон», МТС.

Абоненты «Билайна» перестанут платить за входящие звонки за пределами региона подключения уже с 20 августа 2018 года.

«Приняв во внимание пожелания наших абонентов и прислушиваясь к мнению ФАС, мы окончательно сформировали простые и понятные условия тарификации «как дома» любых услуг на всей территории России в сети «Билайн», - пояснила исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду «Вымпелком» Ирина Лебедева.

«Мегафон» отменяет плату за входящие звонки по России в два захода: часть абонентов сети получит такую возможность уже 1 сентября, остальные - после 15 сентября, передает ТАСС.

В МТС также подтвердили, что компания отменит плату за входящие в поездках по стране в ближайшее время, но не назвали конкретную дату. При этом в Федеральной антимонопольной службе 8 августа будет продолжено рассмотрение дел в отношении «большой тройки» по внутрисетевому роумингу.

Напомним, сайт kp.ru в прошлом году писал, что сотовые операторы по требованию ФАС должны были отменитьроуминг еще 8 августа 2017 года. Но тогда все компании заявили, что технически не успеют это сделать к назначенной дате. Федеральная антимонопольная служба пошла навстречу и перенесла дедлайн на 15 декабря.

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