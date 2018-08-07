Медведев обвинил Саакашвили в разжигании войны в Южной Осетии

СЕГОДНЯ 02:40 2018-08-07T02:41:11+03:00

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Войну в Южной Осетии в 2008 году спровоцировало преступное поведение президента Грузии Михаила Саакашвили. Такое мнение высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было», - уверен он.

Председатель правительства отметил, что в то время в регионе была высокая напряженность, появившаяся еще в 1990-е годы, но вооруженного конфликта можно было избежать.

«В 2008 году правительство Грузии во главе с президентом дало зеленый свет агрессии, и произошло то, что произошло. Это не было неизбежно. Это, безусловно, являлось субъективным выбором Саакашвили и его окружения», - сказал Медведев в интервью газете «Коммерсантъ» в преддверии десятой годовщины начала событий в Южной Осетии.

Он подчеркнул, что Россия в августе 2008 года ставила себе цель прекратить грузинскую агрессию против Южной Осетии, а не разгромить Грузию или наказать Саакашвили. Поэтому российские войска не пошли до Тбилиси.

«Цель была в том, чтобы выбить грузинские войска из Цхинвала, навести порядок. И предотвратить возможность дальнейшей эскалации насилия, то есть военных действий. Цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию или казнить Саакашвили. Я считаю, что я правильно поступил, когда принял решение о том, чтобы проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия», - сказал Медведев.

Наопмним, как писал сайт kp.ru, 8 августа 2008 года грузинские войска напали на Южную Осетию. Первыми под удар армии Саакашвили попали российские миротворцы.

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