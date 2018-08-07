2018-08-07T02:41:11+03:00
Политика

Медведев обвинил Саакашвили в разжигании войны в Южной Осетии

Премьер назвал поведение грузинского экс-президента безответственным и преступным
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Глава правительства РФ Дмитрий МедведевГлава правительства РФ Дмитрий МедведевФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Войну в Южной Осетии в 2008 году спровоцировало преступное поведение президента Грузии Михаила Саакашвили. Такое мнение высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было», - уверен он.

Председатель правительства отметил, что в то время в регионе была высокая напряженность, появившаяся еще в 1990-е годы, но вооруженного конфликта можно было избежать.

«В 2008 году правительство Грузии во главе с президентом дало зеленый свет агрессии, и произошло то, что произошло. Это не было неизбежно. Это, безусловно, являлось субъективным выбором Саакашвили и его окружения», - сказал Медведев в интервью газете «Коммерсантъ» в преддверии десятой годовщины начала событий в Южной Осетии.

Он подчеркнул, что Россия в августе 2008 года ставила себе цель прекратить грузинскую агрессию против Южной Осетии, а не разгромить Грузию или наказать Саакашвили. Поэтому российские войска не пошли до Тбилиси.

«Цель была в том, чтобы выбить грузинские войска из Цхинвала, навести порядок. И предотвратить возможность дальнейшей эскалации насилия, то есть военных действий. Цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию или казнить Саакашвили. Я считаю, что я правильно поступил, когда принял решение о том, чтобы проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия», - сказал Медведев.

Наопмним, как писал сайт kp.ru, 8 августа 2008 года грузинские войска напали на Южную Осетию. Первыми под удар армии Саакашвили попали российские миротворцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грузия 10 лет спустя: Горькое возвращение в Гори

Спецкор «КП» Дмитрий Стешин 10 лет назад был единственным российским журналистом, работавшим в Грузии во время войны 08.08.08. Он прилетел в Грузию (теперь с напарником-фотокором), чтобы посмотреть, что изменилось - в людях и в атмосфере.(подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Грузино-осетинский конфликт: хроника»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пресс-служба президента рассказала о поездке Порошенко в Евросоюз
Минюст США сообщил имена задержанных россиян
«Большая тройка» операторов отменит плату за входящие звонки в роуминге по России
Медведев назвал условие сотрудничества России с США
Американский сенатор в Москве анонсировал встречу с российскими коллегами
В Болонье потушили пожар на месте взрыва машин
Полиция Франции расследует появление дрона над резиденцией Макрона
«Образец спекуляции»: МИД Британии опроверг запрос на выдачу двух россиян по делу в Солсбери
Причастных к покушению на Мадуро обвиняют в терроризме и измене родине
Роухани заявил, что США пожалеют о возвращении санкций против Ирана
Генконсульство РФ запросило у ФБР доступ к четырем задержанным россиянам
Хрупкая 21-летняя турчанка съела 255 кебабов за 23 минуты
«Очередной вброс»: посольство РФ прокомментировало сообщения о запросе на выдачу двух россиян по делу в Солсбери
Дело сестер Хачатурян передали в центральный аппарат СКР
«Потерявшегося» Порошенко нашли в киевском ресторане
«Абсурдно по своей сути»: Карасин прокомментировал намерение Украины прекратить железнодорожное сообщение с Россией
В США задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег