2018-08-07T05:44:48+03:00
Общество

В Госдуме предложили смягчить наказание на выезд на встречную полосу

Депутаты считают, что нельзя забирать права за первое такое правонарушение
Юлия ДИВЕЕВА
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В Госдуме предлагают изменить наказание за выезд на встречную полосуВ Госдуме предлагают изменить наказание за выезд на встречную полосуФото: Андрей КАРА
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На рассмотрение Госдумы внесен законопроект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в котором предлагается смягчить наказание за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе замруководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова.

Депутаты хотят исключить из КоАП пункт о лишении водительских прав за первый случай выезда на встречную полосу. Законопроект предлагает за такое нарушение штрафовать.

Сейчас за выезд на встречную полосу либо на трамвайные пути встречного направления ГИБДД может либо оштрафовать на 5 тысяч рублей, либо забрать права у водителя на полгода, а за повторное нарушение – на год, передает ТАСС.

«Могут быть наказаны лишением прав как водители, совершившие данное правонарушение впервые, не создав аварийной ситуации и нарушив требования дорожной разметки в местах, где встречное движение крайне редко либо отсутствует вовсе, так и водители, которые неоднократно совершают подобное деяние на дорогах с интенсивным движением, подвергая опасности жизни и здоровье других участников дорожного движения», - разъяснили свое предложение депутаты.

В пояснительной записке к законопроекту разработчики предложили наказвать за повторный выезд на «встречку» лишением водительских прав «на срок от двух месяцев до одного года».

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