«Почта России» будет выдавать посылки под электронную подпись

СЕГОДНЯ 06:09 2018-08-07T06:09:36+03:00

Нововведение сократит время выдачи корреспонденции в пять раз

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«Почта России» предоставит своим клиентам забирать письма и посылки без заявлений и паспортов, при помощи электронной подписи. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Россияне теперь могут забирать в почтовых отделениях заказные письма и посылки без паспорта и заполненных извещений. Для этого они должны будут завести электронную подпись», — цитирует сообщение компании газета «Известия» .

Новшество позволит быстро получать корреспонденцию, за доставку которой не нужно платить. Для этого гражданам необходимо будет завести электронную подпись в почтовом отделении или заполнить регистрационную форму на сайте.

Теперь достаточно будет назвать оператору фамилию, имя и отчество или трекинг-номер посылки, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе. Бумажных извещений заполнять не понадобится. Назовете свой номер телефона, и оператор отправит на него код подтверждения в SMS или Push-уведомлении.

Такая процедура выдачи посылок и бандеролей сократит время обслуживания одного клиента в пять раз. В «Почте России» отметили, что протестировали услугу в 18 регионах РФ.