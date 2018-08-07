2018-08-07T07:17:42+03:00
Происшествия

Американец получил 15 лет тюрьмы за подготовку теракта на Рождество

Бывший морпех после освобождения останется под пожизненным надзором
Юлия ДИВЕЕВА
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В США суд арестовал американца на 15 лет за подготовку терактаВ США суд арестовал американца на 15 лет за подготовку теракта
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Суд Сан-Франциско (штат Калифорния) приговорил гражданина США к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта в день католического Рождества. Об этом в понедельник сообщила прокуратура Восточного округа Калифорнии.

Сообщается, что 27-летний Эверитт Аарон Джеймсон, проживавший в городе Модесто, планировал 25 декабря 2017 года совершить теракт на пирсе в северной части города, где расположено много магазинов и различных увеселительных заведений. Преступление он готовил во имя террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Мужчину задержали в декабре прошлого года. В Модесто Джеймсон работал водителем, а до этого прошел службу в Корпусе морской пехоты США, имел большой опыт обращения с огнестрельным оружием, передает ТАСС.

Злоумышленник просматривал в интернете и публиковал материалы, связанные с международным терроризмом. Его разоблачили сотрудники ФБР под прикрытием, выдававшие себя за сторонников ИГ. Они постоянно контактировали с Джеймсоном. Он раскрыл им свой план террористической атаки, после чего был арестован.

Службы безопасности нашли в его доме него несколько единиц огнестрельного оружия и пиротехнику. Бывшему морпеху грозил срок до 40 лет лишения свободы, но суд назначил наказание в 15 лет тюрьмы, а потом пожизненный надзор.

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