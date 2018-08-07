2018-08-07T08:07:01+03:00
Происшествия

При выбросе газа на шахте в Китае погибли четыре человека

Еще девять рабочих числятся пропавшими без вести
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В результате выброса газа погибли четыре человекаВ результате выброса газа погибли четыре человекаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мощный выброс газа произошел на угольной шахте, расположенной в китайской провинции Гуйчжоу на юго-западе страны. По последним данным, в результате инцидента погибли четверо рабочих, еще девять человек считаются пропавшими без вести.

Происшествие произошло в понедельник, 6 августа, примерно в 21:10 по местному времени. Взрыв прогремел на территории шахты "Цзымуцзя" города Паньчжоу.

Причины случившегося пока неизвестны. На месте инцидента продолжается поисково-спасательная операция, передает агентство "Синьхуа".

Стоит отметить, что это не первый трагический случай на шахте Китая. Так, в 2011 году еще один выброс газа случился на горнодобывающем предприятии в районе города Хуаннихэ. Тогда погибли девять рабочих.

Еще одно происшествие произошло в 2014 году. Взрыв прогремел на угольной шахте, расположенной недалеко от города Урумчи. В результате ЧП под землей оказались заблокированы 17 горняков, передает сайт kp.ru.

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