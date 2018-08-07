Лесной пожар в Калифорнии стал самым масштабным в истории штата

СЕГОДНЯ 09:27 2018-08-07T09:31:02+03:00

Огонь полыхает на площади почти в 115 тысяч гектаров, в тушении принимают участие четыре тысячи сотрудников экстренных служб

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Лесной пожар, бушующий на севере Калифорнии, охватил площадь более 1140 квадратных километров, что делает его самым масштабным в истории штата.

По данным телеканала NBC, пожар продолжается уже более недели. Огонь полыхает на территории округов Мендосино, Лейк и Колуза. Его площадь составляет более 283 тысяч акров и уже превышает площадь прошлогоднего пожара-рекордсмена «Томас», унесшего жизни двух человек и разрушившего более тысячи зданий.

Тушением пожара занимаются четыре тысячи сотрудников экстренных служб, его удалось локализовать на 30%. Пламя уже уничтожило 75 жилых домов и столько же прочих строений, огонь угрожает еще 11 тысячам зданий.

В настоящее время в Калифорнии бушуют до 17 природных пожаров, жертвами которых стали шесть человек, еще семь числятся пропавшими без вести. Борьбе с огнем мешает сухая и ветреная погода, в штате объявлена чрезвычайная ситуация, десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от стихии.