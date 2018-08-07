Канада продолжит отстаивать права человека, несмотря на санкции Саудовской Аравии

СЕГОДНЯ 09:36 2018-08-07T09:37:00+03:00

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Власти Канады продолжат придерживаться своей позиции относительно соблюдения прав человека, несмотря на создание препятствий со стороны руководства Саудовской Аравии. Такое заявление сделала министр иностранных дел североамериканского государства Христя Фриланд.

Напомним, что в начале августа это ведомство выразило озабоченность в связи с задержанием активистов в Саудовской Аравии и потребовало их немедленного освобождения. В Эр-Рияде такие заявления восприняли как вмешательство во внутренние дела страны и объявили канадского посла персоной нон-грата. Также были заморожены все новые торговые и инвестиционные транзакции с Оттавой, а посол королевства отозван для консультаций, передает сайт kp.ru.

"Мы остаемся на той позиции, о которой объявили. Мы будем и впредь выступать за права женщин, и не намерены отступать", - ответила на это Фриланд.

Она подчеркнула, что Канада уже не впервые поднимает вопрос о соблюдении прав человека в Саудовской Аравии, поэтому "глубоко озабочена" высылкой своего посла, сообщает "Интерфакс".