Правительство РФ обновило список запрещённых в спорте препаратов

СЕГОДНЯ 10:17 2018-08-07T10:18:14+03:00

Кабмин привёл список запрещённых в спорте препаратов в соответствие с новыми требованиями Всемирного антидопингового агентства Фото: REUTERS

Перечь был приведен в соответствие с требованиями Всемирного антидопингового агентства (WADA)

Изменить размер текста: A A

Правительство России расширило список препаратов, запрещенных для использования в спорте. Обновленный перечь был приведен в соответствие с требованиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2018 год. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Подписанным постановлением перечень приводится в соответствие со списком 2018 года, включающим субстанции и методы, запрещенные как в соревновательный, так и во внесоревновательный период", - говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте кабинета министров.

Напомним, что WADA ежегодно утверждает Международный стандарт, устанавливающий перечень субстанций и методов, запрещённых для использования в спорте. Последний такой список был принят исполнительным комитетом агентства 24 сентября 2017 года и вступил в силу 1 января 2018-го.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что WADA рассматривала возможность включения в этот перечень кофеиносодержащих продуктов.