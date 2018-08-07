Народный артист России Иван Бортник госпитализирован с кровотечением

СЕГОДНЯ 10:37 2018-08-07T10:37:20+03:00

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Иван Бортник, известный россиянам по роли «Промокашки» в фильме «Место встречи изменить нельзя», госпитализирован в Москве.

Его доставили в одну из столичных больниц с подозрением на инфаркт, но при обследовании диагноз не подтвердился.

Как сообщает «Пятый канал», 79-летнему актеру понадобилась медицинская помощь сегодня, 7 августа. Мужчину доставили на карете скорой помощи в больницу. При обследовании у пациента обнаружили перелом шейки бедра и желудочное кровотечение.

Сейчас ему оказывается медицинская помощь. Что именно стало причиной таких травм пока не разглашается.

Иван Бортник работает в московском Театре на Таганке с 1967 года. Звание народного артиста России актер получил в 2000 году. Он так же известен по филмам "Мусульманин и "Мама, не горюй".

Несколько лет назад "Комсомольская правда" встречалась с Иваном Бортником. Естественно не просто так, а чтобы поздравить его с 75-летием. Юбиляр рассказал много интересного и своей жизни, работе в театре и друзьях. Интервью с народным артистом можно прочитать на сайте kp.ru.