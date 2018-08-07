2018-08-07T12:31:52+03:00
Экономика

Глава Минпромторга назвал лидирующие по импортозамещению отрасли

Денис Мантуров отметил, что максимально не зависят от импорта фармацевтика и автомобильное производство
Елена АКИМОВА
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Денис Мантуров, глава МинпромторгаДенис Мантуров, глава МинпромторгаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Минпромторге уверены: наша экономика научилась жить своими силами, многие отрасли стали совсем независимы от импорта. К таким относится машиностроение и фармацевтика.

- По автомобильному рынку мы уже достигли насыщения авто, произведенными в России, на 86%, — отметил Мантуров в интервью «Комсомольской правде».

Что касается фармацевтики, то здесь список жизненно необходимых лекарственных препаратов составляет 86%.

Хорошие показатели в сельхозмашиностроении, почти 50% техники производится местными предприятиями. В целом производство в стране растет и уже достигло 56%. Это далеко не верхний показатель. Цель – 80%, достичь ее планируется к 2024 году

Пока производить получается чуть медленнее, чем продавать.

- Да, торговля чуть впереди. Она обеспечивает почти 15% ВВП. А обрабатывающие секторы - чуть более 13%. В 90-е был перекос: в основном торговали иностранными товарами внутри страны. А сегодня хорошо продаем уже нашу продукцию - и не только внутри, но и на зарубежных рынках. Это очень важно: президентом была поставлена задача к 2024 году удвоить объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). Этот сектор постоянно растет, и с января по апрель, по данным Федеральной таможенной службы, составил почти треть от общего объема экспортируемых товаров - $45,5 млрд. из $139,5 млрд. В основном за счет металлопродукции, машиностроения, химических и лесобумажных товаров, удобрения, продовольствия. Очень вырос за последнее время экспорт пшеницы, - подчеркивает Мантуров.

Полный текст интервью с министром торговли и промышленности РФ Денисом Мантуровым читайте на сайте kp.ru.

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