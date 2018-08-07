Умер Аркадий Шер, нарисовавший персонажей "Каникул в Простоквашино"

СЕГОДНЯ 14:10 2018-08-07T14:13:00+03:00

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Во вторник, 7 августа, умер Аркадий Шер - советский художник-мультипликатор и один из создателей персонажей советского мультфильма "Каникулы в Простоквашино". О смерти мужчины сообщила его сестра Светлана Суворова.

"Сегодня, на 85-м году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни скончался мой родной брат Аркадий Соломонович Шер, замечательный человек и талантливый художник. Светлая ему память", - написала она на своей странице в Facebook.

Дата прощания и похорон пока неизвестна.

О смерти мультипликатора сообщила его сестраФото: facebook.com

Именно Аркадий Шер работал над созданием персонажей "Каникул в Простоквашино". В 1980 году художник Николай Ерыкалов, нарисовавший первую серию мультфильма ("Трое из Простоквашино"), решил уйти из проекта. Тогда новому постановщику Шеру пришлось менять первоначальный визуальный облик почти всех персонажей, додумывая и доделывая различные детали уже по-своему.

Так, например, когда шла работа уже над третьей серией, он пририсовал коту Матроскину живот и надел на него шапочку с помпоном. А персонажи Печкина и мамы Федора были срисованы с самого художника и его супруги, передает сайт kp.ru.