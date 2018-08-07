2018-08-07T15:47:37+03:00
Спорт

FIFA попросили не изолировать Крым от спортивных праздников

Международная организация Sport for all обратилась к международной федерации футбола с просьбой отказаться от дискриминации полуострова
Елена АКИМОВА
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FIFA попросили не лишать жителей Крыма спортивной жизниFIFA попросили не лишать жителей Крыма спортивной жизниФото: Виталий ПАРУБОВ
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Жители Крыма надеются на понимание со стороны FIFA и просят не смешивать спорт и мировую политику. Международная организация Sport for all (входит в состав мировой сети FARE по борьбе с ксенофобией и расизмом в футболе) обратилась к ФИФА и УЕФА с просьбой отказаться от дискриминационной политики в отношении полуострова.

Одним из поводов стал запрет на организацию фан-зоны для жителей Крыма. Функционеры международной организации не разрешили официально организовывать спортивное пространство для болельщиков и проводить коммерческие трансляции игр мундиаля. Не малую роль в принятии такого решения сыграла мировая политика. После того, как в 2014 году Крым по итогам референдума стал российским, многие мировые державы не признают данный факт.

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин поддержал инициативу и выразил надежду, что вопрос в скором времени будет решен, пишет газета «Известия».

- Жители всех регионов мира должны пользоваться одинаковыми правами и иметь возможность без ограничений смотреть матчи, болеть за свои сборные и поддерживать любимых игроков. ФИФА лишила крымчан праздничной атмосферы. Политические заявления в этой ситуации не требовались, люди просто ждали, что снимут ограничения. Сейчас спортивная жизнь острова остается заложницей политики, - отметил глава организации Sport for all Янис Кузинс.

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