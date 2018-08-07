Запрет на продажу алкоголя рядом с социальными учреждениями предложено было смягчить

СЕГОДНЯ 18:50 2018-08-07T18:50:21+03:00

Минпромторг может разрешить продажу алкоголя рядом со школами и детскими садами Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Минпромторге предложили сократить «трезвую зону» рядом с образовательными учреждениями и больницами до 50 метров, вместо 300 действующих

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В Минпромторге предложили сократить «радиусы трезвости» вокруг социальных учреждений до 20-50 метров, вместо действующих сейчас 300 метров. Нужно это для того, чтобы поддержать бизнес. Сегодняшний метраж приносит убытки продавцам, так как на пустующих территориях не размещаются торговые точки, а значит, сокращается оборот товара.

Для того, чтобы нововведение начало работать, необходимо внести изменения в действующее регулирование и ограничить полномочия местных властей, которые контролируют соблюдений «трезвой зоны» и сами устанавливают ее размеры.

Вокруг детских садов, школ, медицинских организациях, а также о культурных, спортивных и военных учреждениях, на рынках, вокзалах, аэропортах, местах массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности продажа спиртного будет строго регламентирована. Для этих мест оставят максимально возможные «радиусы трезвости»: 20–50 м, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Еще один аргумент в пользу торговли спиртным – это развитие теневого рынка. Завышенные территории никак не снижают потребление алкоголя, его все так же покупают и продают, но тайком и непонятного качества.