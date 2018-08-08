СЕГОДНЯ 10:15 2018-08-08T10:27:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В скором времени в Китае начнется масштабное строительство подводного тоннеля. Ожидается, что эта дорога станет самой большой в своем роде, она соединит Пекин и Тайвань.

Предполагается, что протяженность тоннеля составит порядка 135 километров. В то время, как участок под Ла-Маншем составляет всего 37 километров.

Под водой пустят новые поезда, которые будут следовать со скоростью до 250 километров в час. Таким образом тоннель станет самым высокоскоростным подводным участком пути в мире. При этом составы будут одновременно ходить в двух направлениях, и таким образом пропускная способность дороги будет соответствовать требованиям времени.

Отметим, что завершение строительства подводной железной дороги запланировано на 2030 год. Сейчас в работе над проектом задействовано несколько десятков строительных компаний. В создание тоннеля-рекордсмена вложено несколько сотен миллиардов долларов, передает сайт телеканала «Звезда».