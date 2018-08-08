2018-08-08T12:11:12+03:00
Общество

Учебный год в Москве в 2018 году начнется 3 сентября

Столичный градоначальник Сергей Собянин объявил дату начала учебного года в Москве
Денис СУХОВ
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Учебный год в Москве в 2018 году начнется 3 сентябряУчебный год в Москве в 2018 году начнется 3 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Учебный год в школах Москвы в 2018 году начнется 3 сентября. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«В этом году ребятишкам повезло. Учебный год начнется 3 сентября, в понедельник», - заявил Собянин, отвечая на вопросы читателей газеты «Аргументы и факты».

В этом году 1 сентября приходится на субботу, которая уже несколько лет является в Москве неучебным днем.

Таким образом мэрия поставила точку в вопросе даты проведения торжественных линеек в этом году. Ранее столичный департамент образования оставлял выбор дня начала учебного года на усмотрение администраций московских школ. Однако директорам учебных заведений не рекомендовалось нарушать сложившуюся в городе традицию, в соответствии с которой суббота является внешкольным днем.

При этом Собянин отметил, что всем, кто с нетерпением ждет начала учебного года, следует посетить ВДНХ, где с 30 августа по 2 сентября будет проходить открытый международный форум «Город образования».

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