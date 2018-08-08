«Росконтроль» назвал худшую сметану на рынке

СЕГОДНЯ 12:31 2018-08-08T13:27:20+03:00

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Не вся сметана, которая есть на полках российских магазинв, одинакова вкусна и полезна. Специалисты «Росконтроля» знают об этом почти все. Недавно эксперты решили проверить молочный продукт ведущих брендов «Простоквашино», «Останкинское», «Углече поле», «Милава», «Ростагроэкспорт», President и «Благода» и выяснить, соответствует ли она требованиям ГОСТа.

Если коротко, то нет. Оказалось, что ни одна 15-процентная сметана не соответствует полностью всем требованиям стандартов.

В «черный список» ведомства угодили все образцы сметаны. Только бренд «Угличе поле» относительно соответствовал показателям. В составе этой сметаны выявлено меньше всего нарушений.

Про остальные образцы продукции специалисты говорят обтекаемо: их вовсе нельзя назвать «сметаной», так как в них были выявлены «лишние ингредиенты».

— Сметана — продукт традиционный, и согласно техническому регламенту она имеет строго определенный состав. Каждый «лишний» ингредиент превращает ее в фальсификат, — отметили после проверке в «Росконтроле».

Самой опасно была признана сметана «Ростагроэкспорт». В ней была найдена кишечная палочка, передает «Пятый канал».

Кстати, сайт kp.ru рассказывал ранее обо всех тонкостях, которые нужно учесть при покупке сметаны.