2018-08-08T13:04:14+03:00
В мире

Тайфун «Шаньшань» в Японии: Более 90 тысяч жителей получили рекомендации об эвакуации

Тайфун «Шаньшань» движется из Тихого океана в к центральной части страны: к Токио шторм подойдет к полудню 9 августа
Денис СУХОВ
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Тайфун «Шаньшань» в Японии: Более 90 тысяч жителей получили рекомендации об эвакуацииТайфун «Шаньшань» в Японии: Более 90 тысяч жителей получили рекомендации об эвакуацииФото: REUTERS
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Из-за тайфуна «Шаньшань» почти 90 тысяч жителей японского поселка Мобара получили рекомендации об эвакуации. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление Японии.

Управление призвало 89963 жителей из более чем 40 тысяч домов эвакуироваться из-за угрозы оползней, которые может спровоцировать шторм. Населению рекомендуется проследовать в 33 эвакуационных центра, открытых властями.

Отмечается, что аналогичные меры в ближайшее время будут предприняты в нескольких других населенных пунктах префектуры Тиба.

В настоящее время «Шаньшань» движется из Тихого океана в направлении центральной части Японии. Скорость ветра в центре тайфуна поднимается до 50 метров в секунду (180 км/ч). К полуночи он достигнет побережья острова Хонсю, на котором расположены префектуры Тиба и Ибараки. К середине дня 9 августа шторм ждут в столице страны.

Уже сейчас в префектурах Тиба, Ибараки и в Токио идут ливневые дожди, сопровождаемые сильным шквалистым ветром. Отменено 113 авиарейсов, региональное железнодорожное сообщение ограничено.

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