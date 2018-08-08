2018-08-08T13:53:27+03:00
Происшествия

Американец утонул, пытаясь задержать дыхание на время

Друзья не смогли помочь молодому человеку
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В США в озере утонул молодой человекВ США в озере утонул молодой человекФото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Америке произошел несчетный случай. Во время отдыха с друзьями молодой человек по имени Роберт Закари Бунса решил доказать, что может надолго задержать дыхание под водой. Однако безобидная затея обернулась трагедией, когда от нехватки воздуха американец потерял сознание и начал тонуть.

Инцидент произошел в штате Джорджия. Молодые люди собрались на в доме у озера Синклер, чтобы отпраздновать мальчишник. В один момент 23-летний Роберт решил испытать себя и захотел задержать дыхание на время.

Сначала брат и приятели молодого человека не поняли, что он не выбрался из воды. Они думали, что Роберт вернулся в дом. Лишь спустя несколько минут, не обнаружив приятеля, они вышли на улицу к озеру, передает телеканал «360».

Один из парней вытащил Бунсу из воды, после чего друзья попытались оказать ему первую помощь, и проводили молодому человеку сердечно-лёгочную реанимацию. Однако спасти друга им не удалось. Прибывшие на место происшествия врачи смогли лишь констатировать смерть молодого человека, передает сайт «Свободная пресса».

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