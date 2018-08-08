Ассанжа пригласили на слушания комитета Сената США по "вмешательству" РФ в выборы

СЕГОДНЯ 18:09 2018-08-08T18:09:22+03:00

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Основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа пригласили на слушания специального комитета по разведке Сената Конгресса США по якобы имевшему место вмешательству России в выборы президента США 2016 года.

"Как вы знаете, комитет Сената по разведке проводит двухпартийное расследование по российскому вмешательству в выборы США 2016 года. В рамках этого расследования комитет просит вас принять участие в закрытом интервью с представителями комитета от обеих партий", - говорится в письме Ассанжу от 1 августа, опубликованном в Twitter WikiLeaks. Под письмом стоит подпись главы комитета Ричарда Берра и старшего демократа Марка Уорнера.

Напомним, в ноябре 2017 года издание The Atlantic сообщило со ссылкой на источники, что сын президента США Дональд Трамп - младший вступал в переписку с сотрудниками WikiLeaks во время президентских выборов 2016 года. Отмечается, что переписку передали законодателям Конгресса США, расследующим приписываемое России вмешательство в выборы президента США. В апреле 2018 года газета The Wall Street Journal написала, что спецпрокурор США Роберт Мюллер проверяет заявления экс-советника главы государства Роджера Стоуна о том, что в 2016 году он якобы проводил встречу с Ассанжем.