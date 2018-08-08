2018-08-08T20:49:58+03:00
Политика

В МИД РФ опровергли сообщения СМИ о подготовке Россией беспорядков в Салониках

Греческая газета Kontra News ранее сообщила, что Москва якобы готовит беспорядки в Салониках в сентябре во время проведения там международной выставки
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
МИД опроверг подготовку беспорядков в Салониках‍МИД опроверг подготовку беспорядков в Салониках‍Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В министерстве иностранных дел РФ опровергли сообщения СМИ о подготовке Россией беспорядков в греческом городе Салоники.

В июле греческая газета Kontra News сообщила, что Москва якобы планирует беспорядки в Салониках в сентябре 2018 года, когда там будет проводиться международная выставка-ярмарка. Отмечалось, что "беспорядки готовят представители черного фронта националистов и связанные с Москвой силы; мобилизуются нелегальные квазигосударственные структуры".

"В материале греческой газеты Kontra News нет ни слова правды… Наши страны связывают многовековые узы и единые ценности, межрелигиозное взаимодействие, общая история. При этом Россия никогда не посягала на суверенитет, общественный порядок или государственную безопасность Греции. Зачем нашей стране заниматься срывом мероприятий в Греции?", — говорится в сообщении МИД РФ на странице в Facebook.

Ведомство отмечает, что "такие недружественные шаги позорят греческую журналистику».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Спартак" проигрывает 2:3 выездной матч клубу ПАОК после первого тайма матча Лиги Чемпионов
Директором столичного театра «Практика» стал Борис Мездрич
Фанаты ПАОК напали на российских журналистов перед игрой со "Спартаком"
Бывшую участницу Pussy Riot не выпустили за границу
Россиянин Евгений Рылов стал чемпионом Европы по плаванию на 200 метров на спине
Минобороны РФ призвало европейские страны направить в Сирию средства, направляемые на беженцев
Песков: письмо Трампа для Путина передано российской стороне
Матч ПАОК - Спартак: Денис Глушаков не попал в стартовый состав москвичей
В одной из больниц Нью-Йорка произошла перестрелка
Эстонские военные обнаружили вероятное место падения ракеты
Ассанжа пригласили на слушания комитета Сената США по "вмешательству" РФ в выборы
Захарова упрекнула США в манипуляции информацией из закрытых документов
У жены Башара Асада обнаружили онкологическое заболевание
Китай синхронно и симметрично ответит на пошлины США на $16 млрд
Долевое строительство возьмут под единый контроль
В московском парке нашли тело женщины в чемодане
В генконсульство России в Салониках не поступала информация о проблемах фанатов "Спартака"
Врачи научились лечить самый опасный рак груди
ФАС оштрафует "большую тройку" мобильных операторов за нарушения с роумингом
Эксперт оценил инициативу американских сенаторов о новых антироссийских санкциях
Путин поручил вывести космическую промышленность на новый уровень качества