В МИД РФ опровергли сообщения СМИ о подготовке Россией беспорядков в Салониках
В министерстве иностранных дел РФ опровергли сообщения СМИ о подготовке Россией беспорядков в греческом городе Салоники.
В июле греческая газета Kontra News сообщила, что Москва якобы планирует беспорядки в Салониках в сентябре 2018 года, когда там будет проводиться международная выставка-ярмарка. Отмечалось, что "беспорядки готовят представители черного фронта националистов и связанные с Москвой силы; мобилизуются нелегальные квазигосударственные структуры".
"В материале греческой газеты Kontra News нет ни слова правды… Наши страны связывают многовековые узы и единые ценности, межрелигиозное взаимодействие, общая история. При этом Россия никогда не посягала на суверенитет, общественный порядок или государственную безопасность Греции. Зачем нашей стране заниматься срывом мероприятий в Греции?", — говорится в сообщении МИД РФ на странице в Facebook.
Ведомство отмечает, что "такие недружественные шаги позорят греческую журналистику».