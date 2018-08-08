В МИД РФ опровергли сообщения СМИ о подготовке Россией беспорядков в Салониках

СЕГОДНЯ 20:49 2018-08-08T20:49:58+03:00

Греческая газета Kontra News ранее сообщила, что Москва якобы готовит беспорядки в Салониках в сентябре во время проведения там международной выставки

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В министерстве иностранных дел РФ опровергли сообщения СМИ о подготовке Россией беспорядков в греческом городе Салоники.

В июле греческая газета Kontra News сообщила, что Москва якобы планирует беспорядки в Салониках в сентябре 2018 года, когда там будет проводиться международная выставка-ярмарка. Отмечалось, что "беспорядки готовят представители черного фронта националистов и связанные с Москвой силы; мобилизуются нелегальные квазигосударственные структуры".

"В материале греческой газеты Kontra News нет ни слова правды… Наши страны связывают многовековые узы и единые ценности, межрелигиозное взаимодействие, общая история. При этом Россия никогда не посягала на суверенитет, общественный порядок или государственную безопасность Греции. Зачем нашей стране заниматься срывом мероприятий в Греции?", — говорится в сообщении МИД РФ на странице в Facebook.

Ведомство отмечает, что "такие недружественные шаги позорят греческую журналистику».