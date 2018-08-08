Минтранс предложил в 20 раз повысить штраф за переход железной дороги в неположенном месте

СЕГОДНЯ 21:25 2018-08-08T21:25:08+03:00

Сейчас штраф за такое нарушение составляет 100 рублей, его предлагается повысить до 2000 рублей

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Министерство транспорта России предложило увеличить в 20 раз штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Соответствующий законопроект об изменениях в КоАП размещен на портале нормативно-правовых актов.

Сейчас штраф за такое нарушение составляет 100 рублей, его предлагается повысить до 2000 рублей. Кроме того, инициатива ведомства заключается в том, чтобы считать нарушением не только переход путей в неположенном месте, но и на запрещающий сигнал светофора, перед поездом, а также само нахождение на путях.

По данным Минтранса, действующий штраф в 100 рублей «не соответствует степени общественной опасности» нарушений. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что за первое полугодие текущего года «в зоне движения поездов» погибли 777 человек, еще 361 пострадали.

«В настоящее время продолжают иметь место случаи травмирования граждан подвижным составом по причине нарушений ими правил поведения на железнодорожных путях, что ведет к невосполнимым человеческим потерям и увеличению расходов владельца инфраструктуры», — сообщается в пояснительной записке к документу.