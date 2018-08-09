Генсек ООН заявил, что страх ядерной войны сохраняется до сих пор

СЕГОДНЯ 07:29 2018-08-09T07:30:03+03:00

Только в 2017 году на вооружение армий мира были потрачены рекордные 1,7 трлн долларов

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Страх ядерной войны в мире сохраняется до сих, поскольку за последние годы процесс уничтожения оружия массового поражения почти остановился. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на церемонии памяти жертв американской атомной бомбардировки японского города Нагасаки.

Он рассказал, что ядерные державы продолжают тратить огромные суммы на модернизацию арсеналов и вооружение армий. Так, только в 2017 году на эти цели было выделено более 1,7 трлн долларов, что стало рекордным показателем со времен холодной войны.

"Это примерно в 80 раз больше, чем требуется на гуманитарную помощь в глобальном масштабе", - подчеркнул политик.

По словам Гутерриша, многие страны были даже разочарованы принятием Договора о запрещении ядерного оружия, а ведь такие меры являются инструментом обеспечения национальной безопасности. Под конец генсек ООН призвал все государства внести свой вклад в процесс ядерного разоружения, продемонстрировав видимый прогресс, передает ТАСС.

Напомним, что американская атомная бомба была сброшена на Нагасаки 9 августа 1945 года. Последствия взрыва были ужасающими - страшной смертью погибли около 74 тысяч человек, также оказались разрушены более полусотни тысяч зданий, передает сайт kp.ru.