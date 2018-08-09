Эквадор ввел режим ЧП из-за большого притока беженцев из Венесуэлы

СЕГОДНЯ 08:15 2018-08-09T08:15:10+03:00

В день на территорию южноамериканского государства прибывает около 4,2 тысячи мигрантов из Боливарианской Республики

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В эквадорских провинциях Карчи, Пичинча и Эль-Оро введен режим чрезвычайного положения, вызванный огромным наплывом беженцем из Венесуэлы. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел южноамериканской республики.

"Мы среагировали своевременно. <...> ЧП вводится впервые, чтобы дать эффективный и весомый ответ в пользу людей, которые прибывают на эквадорскую территорию", - сказал заместитель министра по вопросам миграции Сантьяго Чавес.

По данным внешнеполитического ведомства, в день на территорию Эквадора прибывают более 4,2 тысячи беженцев. В связи с этим на границе было увеличено число сотрудников миграционного контроля, а в больницах появилось больше врачей. Также в районе мест поселения мигрантов постоянно работает команда социальных работников и психологов, которые оказывают помощь особо уязвимым группам населения, в частности, детям и женщинам, говорится на сайте МИД.

Ожидается, что режим ЧП будет действовать до конца августа. При необходимости он может быть продлён на более длительный срок. Международные организации уже предоставили Эквадору палатки и другие предметы первой необходимости, такие как еда, вода, наборы личной гигиены для детей и женщин и др.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сейчас Венесуэла переживает острый кризис, который сопровождается гиперинфляцией, девальвацией валюты и дефицитом товаров.