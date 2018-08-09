Израиль назвал "пощечиной" признание независимости Палестины Колумбией

СЕГОДНЯ 09:39 2018-08-09T09:39:24+03:00

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В Израиле признание независимости Палестины расценили как "пощечину" от властей Колумбии. Такое заявление сделали в пресс-службе еврейского государства в Боготе.

"Речь идёт о пощёчине, нанесённой верному союзнику, что противоречит уровню отношений и близости наших стран и их лидеров", - говорится в сообщении, опубликованном на странице дипломатической миссии в Twitter.

Там же отмечается, что израильские власти были "весьма удивлены и разочарованы" подобным решением, а также тем, как оно было принято.

Напомним, что правительство экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса признало независимость Палестины буквально за несколько дней до своей отставки. Новый же кабинет министров заявил, что не знал об этом, и теперь планирует пересмотреть данный вопрос в соответствии с международным правом.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что очередные президентские выборы прошли в Колумбии 17 июня. В результате победу в избирательной гонке одержал Иван Дуке, который вступил в должность главы государства в минувший вторник.