Израиль назвал "пощечиной" признание независимости Палестины Колумбией
В Израиле признание независимости Палестины расценили как "пощечину" от властей Колумбии. Такое заявление сделали в пресс-службе еврейского государства в Боготе.
"Речь идёт о пощёчине, нанесённой верному союзнику, что противоречит уровню отношений и близости наших стран и их лидеров", - говорится в сообщении, опубликованном на странице дипломатической миссии в Twitter.
Там же отмечается, что израильские власти были "весьма удивлены и разочарованы" подобным решением, а также тем, как оно было принято.
Напомним, что правительство экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса признало независимость Палестины буквально за несколько дней до своей отставки. Новый же кабинет министров заявил, что не знал об этом, и теперь планирует пересмотреть данный вопрос в соответствии с международным правом.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что очередные президентские выборы прошли в Колумбии 17 июня. В результате победу в избирательной гонке одержал Иван Дуке, который вступил в должность главы государства в минувший вторник.