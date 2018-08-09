Сенат Аргентины отклонил законопроект о легализации абортов
В ночь на четверг, 9 августа, Сенат Аргентины отклонил законопроект, предусматривающий легализацию абортов в стране. За принятие документа проголосовал 31 сенатор, против высказались 38 человек, еще двое воздержались.
Напомним, что законопроект был одобрен нижней палатой парламента еще в июне и должен был уйти на подпись аргентинскому президенту Маурисио Макри, однако мнения депутатов разделилось.
Согласно принятому Сенатом решению, в республике продолжит действовать закон, принятый еще в 1921 году. Он рассматривает намеренное прерывание беременности в качестве преступления, высшая мера наказания за совершение которого предусматривает четыре года лишения свободы. Аборты разрешены лишь в случаях изнасилований или угрозы для жизни матери.
Между тем, как сообщает издание El Pais, только по неофициальным данным ежегодно около 350-450 жительниц Аргентины прерывают беременность подпольно. Они прибегают к помощи врачей, которые не обладают необходимыми навыками и образованием, а также используют довольно опасные и нетрадиционные методы.
В среду на центральных улицах Буэнос-Айреса собрались десятки тысяч сторонников легализации абортов. Все они были одеты в вещи зеленых цветов, демонстрирующие их приверженность к изменениям, но были и те, кто выступали против принятия законопроекта. Такие протестующие носили синюю одежду.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что аборты до сих пор запрещены во многих странах, например, в Ирландии.