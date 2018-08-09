2018-08-09T10:25:02+03:00
В мире

Сенат Аргентины отклонил законопроект о легализации абортов

Между тем, ежегодно не менее 350 тысяч жительниц республики прерывают беременность подпольно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сенат Аргентины отклонил законопроект о легализации абортов в стране.Сенат Аргентины отклонил законопроект о легализации абортов в стране.Фото: REUTERS
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В ночь на четверг, 9 августа, Сенат Аргентины отклонил законопроект, предусматривающий легализацию абортов в стране. За принятие документа проголосовал 31 сенатор, против высказались 38 человек, еще двое воздержались.

Напомним, что законопроект был одобрен нижней палатой парламента еще в июне и должен был уйти на подпись аргентинскому президенту Маурисио Макри, однако мнения депутатов разделилось.

Согласно принятому Сенатом решению, в республике продолжит действовать закон, принятый еще в 1921 году. Он рассматривает намеренное прерывание беременности в качестве преступления, высшая мера наказания за совершение которого предусматривает четыре года лишения свободы. Аборты разрешены лишь в случаях изнасилований или угрозы для жизни матери.

Между тем, как сообщает издание El Pais, только по неофициальным данным ежегодно около 350-450 жительниц Аргентины прерывают беременность подпольно. Они прибегают к помощи врачей, которые не обладают необходимыми навыками и образованием, а также используют довольно опасные и нетрадиционные методы.

В среду на центральных улицах Буэнос-Айреса собрались десятки тысяч сторонников легализации абортов. Все они были одеты в вещи зеленых цветов, демонстрирующие их приверженность к изменениям, но были и те, кто выступали против принятия законопроекта. Такие протестующие носили синюю одежду.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что аборты до сих пор запрещены во многих странах, например, в Ирландии.

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