Андрей Шипелов: Половина всех собранных отходов в России будет перерабатываться во вторичное сырье

СЕГОДНЯ 13:03 2018-08-09T16:08:34+03:00

Эксперт в интервью «Комсомольской правде» рассказал о том, что можно произвести из вторсырья и кому это можно продать

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Главная задача региональных операторов по обращению с твердыми бытовыми отходами заключается в создании современной цивилизованной системе по обращению с отходами. Для этого нужно наладить раздельный сбор, переработать все перерабатываемые фракции и извлечь электроэнергию из неперабатываемых отходов. В интервью «Комсомольской правде» генеральный директор компании РТ-Инвест Андрей Шипелов рассказал, что же можно произвести из вторсырья и кому это можно продать.

Все отходы разделяются на два типа. Перерабатываемые и непрерабатываемые. То, что не подходит для вторичного использования в будущем будет трансформировано в электроэнергию. Но из той части отходов, что еще может послужить человечеству, можно создать много интересного.

– Вся органика - главный источник неприятных запахов - будет извлекаться полностью. Из нее можно сделать отличный компост, который подойдет для отсыпки дорог, рекультивации карьеров и благоустройства территорий. Все наши перерабатывающие предприятия будут оснащены комплексами по производству компоста. В целом, во вторичное сырье будет превращаться примерно половина всех собранных отходов, – говорит Андрей Шипелов.

Не для кого не секрет, что побочным продуктом при сжигании отходов образуется зола. Раньше её утилизировали, сейчас же, благодаря современным технологиям, даже из сажи можно создавать строительный материал.

– Технология такой переработки называется Карбон-8, ее используют в развитых странах мира, к примеру в Великобритании, она даже получила награду ООН за вклад в экологию планеты. В силу его полной безопасности, такой строительный материал применяется в общестроительных работах. Завод по переработке золы мы начнем строить в следующем году, – подчеркнул Андрей Шипелов.

По мнению генерального директора компании РТ-Инвест, важно не просто перерабатывать сырье, но также и наладить долгосрочную программу производства товаров, а производить можно очень многое.

– Это и аналоги тротуарной плитки, и различные покрытия, и утеплители, и оборудование для спортивных площадок. Все эти виды товаров востребованы на рынке – главное создать продукцию, которая может достойно конкурировать.