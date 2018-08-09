Порошенко поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму
Украинские власти разработают новую резолюцию по Крыму, которая будет представлена на рассмотрение на следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Соответствующее заявление сделал президент страны Пётр Порошенко в четверг, 9 августа.
"Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма", — написал глава государства на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что этот совещательный орган уже неоднократно поддерживал киевскую позицию и выразил уверенность в неизменности данного факта.
Напомним, что 19 декабря 2017 года Генассамблея ООН уже принимала предложенную Украиной резолюцию. Документ осуждал якобы имеющие в Крыму нарушения прав человека, а Россию позиционировал как "оккупирующую державу", передает сайт kp.ru.