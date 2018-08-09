Порошенко поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму

СЕГОДНЯ 13:17 2018-08-09T13:18:10+03:00

Документ должен быть готов к следующей сессии Генассамблеи ООН

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Украинские власти разработают новую резолюцию по Крыму, которая будет представлена на рассмотрение на следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Соответствующее заявление сделал президент страны Пётр Порошенко в четверг, 9 августа.

"Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма", — написал глава государства на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что этот совещательный орган уже неоднократно поддерживал киевскую позицию и выразил уверенность в неизменности данного факта.

Напомним, что 19 декабря 2017 года Генассамблея ООН уже принимала предложенную Украиной резолюцию. Документ осуждал якобы имеющие в Крыму нарушения прав человека, а Россию позиционировал как "оккупирующую державу", передает сайт kp.ru.