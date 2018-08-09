2018-08-09T13:18:10+03:00
Политика

Порошенко поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму

Документ должен быть готов к следующей сессии Генассамблеи ООН
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Украинский лидер Петр ПорошенкоУкраинский лидер Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украинские власти разработают новую резолюцию по Крыму, которая будет представлена на рассмотрение на следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Соответствующее заявление сделал президент страны Пётр Порошенко в четверг, 9 августа.

"Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма", — написал глава государства на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что этот совещательный орган уже неоднократно поддерживал киевскую позицию и выразил уверенность в неизменности данного факта.

Напомним, что 19 декабря 2017 года Генассамблея ООН уже принимала предложенную Украиной резолюцию. Документ осуждал якобы имеющие в Крыму нарушения прав человека, а Россию позиционировал как "оккупирующую державу", передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Осужденные члены "банды ГТА" заявили, что их заставляли убивать
Девять мигрантов погибли в результате крушения лодки у берегов Турции
Андрей Шипелов: Половина всех собранных отходов в России будет перерабатываться во вторичное сырье
Эксперты: доллар подскочит до 70 рублей
Приговор банде ГТА: Четверо членов группировки получили пожизненные сроки
Додон отказался отдавать территорию стадиона в Кишиневе посольству США
Ученые нашли в атмосфере Земли гигантскую дыру
Сеул и Пхеньян обсудят подготовку нового межкорейского саммита
Тереза Мэй продолжает смущать британцев странными реверансами
В Совфеде назвали новые санкции США попыткой сдержать развитие России
Курс доллара превысил отметку в 66 рублей впервые с конца 2016 года
Сенат Аргентины отклонил законопроект о легализации абортов
Российский журналист поведал о подробностях нападения фанатов клуба ПАОК