2018-08-09T19:55:47+03:00
Общество

Денисова опубликовала фото Сенцова, переданные Москальковой

Украинский режиссер был осужден в России за подготовку терактов в Крыму
Екатерина БОЛГОВА
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Украинский омбудсмен Людмила Денисова. Фото ИТАР-ТАСС/ Максим НикитинУкраинский омбудсмен Людмила Денисова. Фото ИТАР-ТАСС/ Максим Никитин
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Уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова разместила на своей странице в социальной сети Facebook фотографии осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Она отметила, что фотографии Сенцова ей передала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Последняя сообщила, что осужденный «активен», «ходит смотреть телевизор, читает книги, что-то пишет время от времени». Снимки режиссера датированы 9 августа 2018 года.

Осужденный украинский режиссер Олег Сенцов. Фото: Людмила Денисова/Facebook

Осужденный украинский режиссер Олег Сенцов. Фото: Людмила Денисова/Facebook

Напомним, Олег Сенцов был задержан 10 мая 2014 года. В августе 2015 года суд приговорил его к 20 годам строгого режима за подготовку терактов в Крыму. 14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку. Уполномоченные по правам человека в России и на Украине Татьяна Москалькова и Людмила Денисова находятся в контакте и держат ситуацию с Олегом Сенцовым на контроле.

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