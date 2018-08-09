2018-08-09T20:04:52+03:00
Политика

В Киеве назвали «российской пропагандой» сообщения о засухе в Крыму

Об этом заявил Борис Бабин, занимающий на Украине должность постоянного представителя президента страны в Крыму
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
В Киеве назвали засуху в Крыму "российской пропагандой"В Киеве назвали засуху в Крыму "российской пропагандой"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Киеве назвали «российской пропагандой» сообщения о засухе в Крыму. Об этом заявил Борис Бабин, занимающий должность постоянного представителя президента Украины в Крыму.

"Это российская пропаганда, которая должна быть фоном для того, чтобы мы дали воду", — сказал Бабин в ответ на вопрос ведущей телеканала "Прямой" о засухе в Крыму.

По его словам, об экологических проблемах Крыма на Украине говорят "полезные идиоты" и "проплаченные люди". Бабин также вспомнил высказывание президента Украины Петра Порошенко.

"Как метко сказал президент Украины Петр Порошенко, давайте сделаем Крым токсичным для россиян", — добавил украинский политик.

Отметим, что до 2014 года Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией по итогам референдума подача воды по этому пути полностью прекратилась. Проблему водоснабжения удалось решить бурением новых артезианских скважин, а также переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток региона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шикарный финиш! Сборная России впервые в истории выиграла женскую комбинированную эстафету на чемпионате Европы по плаванию
Умер Дмитрий Брусникин - художественный руководитель театра "Практика"
Ветераны АТО устроили бунт в следственном изоляторе
Денисова опубликовала фото Сенцова, переданные Москальковой
Умерла Тамара Дегтярева: режиссер «Вечного зова» рассказал о работе с актрисой
В Pussy Riot заявили, что Мария Алехина покинула Россию, несмотря на запрет
Три из трех! Юлия Ефимова стала чемпионкой Европы в плавании на 50 метров брассом
Александра Пахмутова попала в базу данных сайта "Миротворец"
В МИД РФ заявили, что действия НАТО угрожают безопасности Прибалтики
В Калужской области прошел форум молодых энергетиков и промышленников «Форсаж»
Украинскую писательницу Ларису Ницой возмутили «пророссийские» дети в лагерях
Захарова: РФ попросила Грецию разъяснить ситуацию с визами для священников РПЦ