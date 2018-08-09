СЕГОДНЯ 20:04 2018-08-09T20:04:52+03:00

Об этом заявил Борис Бабин, занимающий на Украине должность постоянного представителя президента страны в Крыму

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В Киеве назвали «российской пропагандой» сообщения о засухе в Крыму. Об этом заявил Борис Бабин, занимающий должность постоянного представителя президента Украины в Крыму.

"Это российская пропаганда, которая должна быть фоном для того, чтобы мы дали воду", — сказал Бабин в ответ на вопрос ведущей телеканала "Прямой" о засухе в Крыму.

По его словам, об экологических проблемах Крыма на Украине говорят "полезные идиоты" и "проплаченные люди". Бабин также вспомнил высказывание президента Украины Петра Порошенко.

"Как метко сказал президент Украины Петр Порошенко, давайте сделаем Крым токсичным для россиян", — добавил украинский политик.

Отметим, что до 2014 года Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией по итогам референдума подача воды по этому пути полностью прекратилась. Проблему водоснабжения удалось решить бурением новых артезианских скважин, а также переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток региона.