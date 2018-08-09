2018-08-09T21:35:29+03:00
Общество

Молодоженов могут обязать заключать брачный контракт

Соответствующую инициативу внесли в Госдуму
Екатерина БОЛГОВА
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Молодоженов хотят обязать заключать брачный контракт. Фото: Яна ЖаринцоваМолодоженов хотят обязать заключать брачный контракт. Фото: Яна Жаринцова
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Молодоженов в России могут обязать заключать перед свадьбой брачный контракт. Соответствующий законопроект внесли в Государственную думу. Автором инициативы стал депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Он считает, что такая мера поможет облегчить бракоразводные процессы, связанные с разделом имущества и опекунством.

«Необходимо еще на берегу договориться, что будет в случае развода с недвижимостью и сбережениями. Что будет в случае измены. И самое главное, останутся дети с одним из родителей или будут по очереди проживать то с мамой, то с папой», — сказал Петров.

Он отметил, что районные отделения загсов могут бесплатно предоставлять юридические услуги по заключению брачного договора. Кроме того, если жених с невестой захотят, то смогут самостоятельно обратиться к другим юристам, передает RT.

По сведениям Росстата, в 2017 году заключили брак почти на 64 тысяч пар больше, чем за предыдущий год. При этом за год зарегистрировали чуть больше 600 тысяч разводов — примерно четыре распавшиеся семьи на 1 тысячу человек.

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