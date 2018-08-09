Отец и мать Меланьи Трамп получили гражданство США

СЕГОДНЯ 22:02 2018-08-09T23:18:10+03:00

Выходцы из Словении Виктор и Амалия Кнавс ранее получили гринкарту

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Отец и мать жены президента США Меланьи Трамп получили американское гражданство.

Как сообщила журналист телеканала NBC Келли О'Доннелл в своем микроблоге в Twitter, гражданство США получили Виктор и Амалия Кнавс — выходцы из Словении.

"Ближайшие родственники со стороны жены (президента США), родители Меланьи Трамп, теперь граждане США. Сегодня они произнесли клятву в Нью-Йорке", — написала О'Доннелл.

Напомним, в феврале 2018 года адвокат Кнавсов Майкл Уилдс заявил, что родители первой леди США получили статус постоянных жителей страны - гринкарту. После этого последовала критика общественности в адрес президента страны Дональда Трампа. В настоящее время законные иммигранты могут подавать петицию на въезд в США своих ближайших родственников - супругов, детей, родителей, братьев и сестер.

Корреспондент NBC отметила, что Белый дом пока не комментирует ситуацию.

Виктор и Амалия Кнавс - родители Меланьи ТрампФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Меланья Трамп — вторая после Луизы Адамс супруга американского президента, родившаяся не в США. Она первая жена главы государства, чьим родным языком не является английский, и которая стала натурализованной американкой.