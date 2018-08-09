Российские военные уничтожили беспилотник боевиков недалеко от авиабазы Хмеймим

9 Авг. 23:26 2018-08-09T23:27:10+03:00

Российские военные сбили недалеко от авиабазы Хмеймим запущенный боевиками беспилотник Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков сообщил, что пострадавших в результате происшествия нет

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В четверг, 9 августа, неподалеку от авиабазы Хмеймим в Сирии российские военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный боевиками. Об этом рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"9 августа средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия", - сказал Цыганков.

Он отметил, что беспилотник был уничтожен штатными зенитными огневыми средствами. По словам генерала, в результате происшествия никто не пострадал.

"Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - добавил Цыганков.

Напомним, ранее стало известно, что за июль 2018 года российские военные обезвредили больше 25 беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись к авиабазе.