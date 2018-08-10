В сезон гриппа и ОРВИ простуженных ребят будут отправлять из школ и детсадов по домам

СЕГОДНЯ 07:41 2018-08-10T07:54:53+03:00

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В так называемый «эпидемический сезон», когда очень высок риск подцепить грипп или ОРВИ, в российских школах и детских садах введут процедуру «утренних фильтров». Каждый день перед началом занятий ребят будут осматривать медработники или педагоги и при малейшем подозрении на простуду отправлять домой, чтобы не заражали других.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на постановление главного санитарного врача России Анны Поповой. В документе отмечается, что ежедневные осмотры учеников и дошколят в детских учебных заведениях начнутся уже с сентября. Медработник должен проверить, здоров ли ребенок, а при необходимости расспросить о его самочувствии родителей. Если в детсаду по каким-то причинам нет медсестры, то мерить температуру и осматривать малышей будут воспитатели, которых сотрудники Роспотребнадзора должны обучить выявлять признаки болезни.

Отмечается, что процедура будет проводиться ранним утром, поэтому взрослые, которые привели ребенка в детский сад, еще не успеют уйти, и если выяснится, что у малыша повышена температура, насморк или головная боль, они должны будут забрать его домой.