Четвертую серию «Нового Простоквашино» посвятили диете Матроскина

СЕГОДНЯ 13:41 2018-07-10T13:42:04+03:00

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Четвертый эпизод "Нового Простоквашино" вышел 9 июля и уже собрал более 60 тысяч просмотров и 400 комментариев. Серия, которая называется "Диета Матроскина", посвящена активной борьбе кота с лишним весом.

По сюжету нового выпуска, персонажи получают посылки с разными подарками, но пока все радуются своим обновкам, Матроскин грустит - модная красная пижама ему совершенно мала и не подходит по размеру. Тогда кот решает худеть, хотя это оказывается и не самой просто задачей. В итоге его друзья Дядя Федор, Шарик, а также Вера Павловна и Тама-Тама подключаются к проблеме и помогают е ерешить необычным способом. В конце серии счастливый Матроскин есть пирожки в кресле, которое стоит рядом с беговой дорожкой.

"Чтобы влезть в новую пижаму, Матроскин садится на диету. Друзья помогают ему похудеть, но безрезультатно, ведь Матроскин не желает менять свои привычки. Дядя Федор и Шарик растягивают пижаму Матроскина до нужного размера c помощью Гаврюши", - описывается новый эпизод на официальном канале мультика в Youtube.

В новых сериях "Простоквашино" пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев,, почтальона Печкина — актер Иван Охлобыстин, маму Дяди Федора — актриса Юлия Меньшова, а у кота Матроскина голос Антона Табакова. Главного героя, юного Дядю Федора, озвучивает актер Алексей Онежен.

Напоминаем, что первая серия "Нового Простоквашино" вышла 1 апреля. Изменения коснулись не только внешнего вида персонажей: изменился слэнг, появились новые герои, уменишлся хронометраж серии с 15 минут до 6, транслируются эпизоды теперь не на экране телевизора, а на канале мультфильма в Youtube. Пилотную серию за одни сутки посмотрели более 14 миллионов человек.