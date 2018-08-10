В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий систему техосмотра автомобилей

СЕГОДНЯ 11:31 2018-08-10T11:31:23+03:00

За оформление и покупку "серых" диагностических карт могут ввести административную и уголовную ответственность

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В Государственную думу внесен пакет правительственных законопроектов, которые предусматривают ужесточение прохождения технических осмотров транспортных средств, в частности, введение административной и уголовной ответственности за нарушения данной процедуры. Такое заявление сделали в пресс-службе кабинета министров РФ.

Так, предлагается скорректировать нормы закона о техосмотре и внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс. Они будут предусматривать фиксацию процедуры проверки автомобилей с помощью фото и видео, а также оформление диагностической карты в виде полноценного электронного документа.

Кроме того, вводится перечень новых требований к месту проведения осмотров, а для водителей с фальшивыми или "серыми" картами вырастет размер штрафа. Возрастет ответственность и для технических экспертов. За выдачу диагностических документов без осмотра автомобилей и с нарушениями будет предусматриваться дисквалификация, а за проведение соответствующей процедуры без аккредитации можно будет сесть в тюрьму, передает сайт kp.ru.

"Законопроекты направлены на противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры технического осмотра транспортных средств, а также на противодействие незаконному оформлению диагностических карт", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте правительства.