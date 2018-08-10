Причина смерти режиссера и актера Дмитрия Брусникина - проблемы с сердцем

СЕГОДНЯ 12:17 2018-08-10T12:18:14+03:00

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Стала известна причина смерти актера, режиссера и сценариста Дмитрия Брусникина. Он ушел из жизни накануне, 9 августа. Последние два месяца Брусникин страдал от сердечной недостаточности и проходил лечение в Боткинской больнице.

Как пишет ФАН, врачи говорили о положительной динамике выздоровления. Более того, сам пациент чувствовал себя хорошо. Однако, накануне состояние его здоровья ухудшилось. Артист, как отмечается, даже не брал отпуска на время лечения.

Среди его учеников — Сергей Лазарев, Дарья Мороз, Александра Урсуляк, Екатерина Соломатина и Софья Ануфриева.

Он известен по работам в таких фильмах и сериалах, как «Марш Турецкого», «Сыщики», «Досье детектива Дубровского», «Водоворот чужих желаний», «Метод Фрейда», «Таинственная страсть» и другие.

Отметим, что 9 августа стало известно, что актер, режиссер и художественный руководитель театра «Практика» Дмитрий Брусникин скончался в возрасте 60 лет.

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