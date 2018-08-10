Число жертв пожаров в Греции возросло до 93

СЕГОДНЯ 12:59 2018-08-10T12:59:23+03:00

Сильнее всего от пожаров пострадал поселок Мати, расположенный в Восточной Аттике Фото: REUTERS

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В Греции число жертв мощных пожаров увеличилось до 93. Местные СМИ сообщили о гибели еще одной местной жительницы — 78-летней пенсионерки.

Кроме того, отмечается, что еще 34 человека в настоящее время находятся в госпитале с сильными ожогами тела. Состояние шестерых из них врачи оценивают как тяжелое. Им необходимо интенсивное лечение.

Власти Греции опубликовали список погибших людей. Большая часть из них — пожилые люди в возрасте старше 60 лет. Среди жертв также есть одиннадцать детей, один из которых — 6-месячный младенец. Кроме того в результате мощных пожаров погибло несколько семей, передает сайт «Свободная пресса».

Добавим, что многие родственники жертв стихии уже подали иски в суд против пожарных, полиции и ряда государственных чиновников. А министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас ушел в отставку.

Напомним, природные пожары начались в 23 июля в районе Восточная Аттика.