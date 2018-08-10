2018-08-10T12:59:23+03:00
Происшествия

Число жертв пожаров в Греции возросло до 93

В госпитале скончалась 78-летняя пострадавшая
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сильнее всего от пожаров пострадал поселок Мати, расположенный в Восточной АттикеСильнее всего от пожаров пострадал поселок Мати, расположенный в Восточной АттикеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Греции число жертв мощных пожаров увеличилось до 93. Местные СМИ сообщили о гибели еще одной местной жительницы — 78-летней пенсионерки.

Кроме того, отмечается, что еще 34 человека в настоящее время находятся в госпитале с сильными ожогами тела. Состояние шестерых из них врачи оценивают как тяжелое. Им необходимо интенсивное лечение.

Власти Греции опубликовали список погибших людей. Большая часть из них — пожилые люди в возрасте старше 60 лет. Среди жертв также есть одиннадцать детей, один из которых — 6-месячный младенец. Кроме того в результате мощных пожаров погибло несколько семей, передает сайт «Свободная пресса».

Добавим, что многие родственники жертв стихии уже подали иски в суд против пожарных, полиции и ряда государственных чиновников. А министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас ушел в отставку.

Напомним, природные пожары начались в 23 июля в районе Восточная Аттика.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24