На форуме «Армия-2018» покажут беспилотник «Орион-Э»

СЕГОДНЯ 14:02 2018-08-10T14:02:05+03:00

Производители новой машины берутся обеспечить продажу не только беспилотников, но и всей связанной с ними инфраструктуры - наземного оборудования, сервисных устройств и технологических решений. Фото: Предоставлено пресс-службой группы «Кронштадт»

Это новейший комплекс воздушной разведки с полным комплектом оборудования, который может управляться наземным комплексом и транспортным модулем

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На международном военно-техническом форуме «Армия-2018» покажут техническую новинку, разработанную российскими специалистами.

Беспилотник «Орион-Э» разработан группой «Кронштадт». Техническая новинка представляет собой разведывательный комплекс с беспилотными летательными аппаратами «Орион-Э», а также полный комплект оборудования, наземный комплекс управления и транспортный модуль, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Уникальность разработки заключается в том, что это первый отечественный беспилотник. С самого начала разработки участие в ней принимали только российские специалисты. Удалось также обойтись без иностранных деталей и комплектующих.

Продолжительность полета аппарата может составлять 24 часа.

МВТФ «Армия-2018» пройдет c 21 по 26 августа 2018 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Сайт kp.ru сообщал, что российские специалисты модернизируют вертолет Ми-38-2. Инженеры изменят конструкцию машины, чтобы его можно было эксплуатировать при температурах от -50 до +50 градусов Цельсия.